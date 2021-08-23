Последняя неделя трансферного окна все еще может порадовать несколькими громкими переходами. Прежде всего, клубы могут изменить Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе.

Криштиану Роналду все еще настроен покинуть Ювентус, несмотря на еще год действующего контракта. В матче 1-го тура Серии А против Удинезе форвард попросил не ставить его в стартовый состав, а в Италии уже объясняют такие действия португальца желанием уменьшить риск получения травмы перед потенциальным переходом. Ситуацией настроен воспользоваться ПСЖ, который после подписания Лионеля Месси готов усилиться еще и 36-летним португальцем.

В переходе Криштиану в Париж заинтересован и Реал, который все еще надеется переманить Килиана Мбаппе. Ожидается, что 30 августа (после старта перерыва на матчи сборных) "сливочные" сделают французам последнее предложение по трансферу чемпиона мира за 130-170 млн евро. Нассер Аль-Хелаифи стремится сформировать атаку мечты в составе Неймара, Роналду и Месси, ради чего якобы готов расстаться с 22-летним Мбаппе, информирует AS.

Соответственно, Роналду своим желанию уйти из Ювентуса может спровоцировать эффект домино, который позволит достичь желаемого и Реалу, и ПСЖ. Первые получат желаемого Мбаппе, а парижане сформируют трио форвардов, которому позавидует весь мир. AS утверждает, что "Старая синьора" готова отпустить Криштиану, чтобы сэкономить несколько десятков миллионов зарплаты, а также начать перестройку команды, в которую вернулся Массимилиано Алелгри.

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Повышает вероятность продажи Мбаппе и необходимость для ПСЖ получить 185 млн евро, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей. Юлиана Дракслера продать пока не удалось – соответственно, руководство клуба ради Роналду может попрощаться с главным своим активом. Сам Криштиану готов продолжить карьеру именно в Париже – варианты с Ман Сити или Манчестер Юнайтед Роналду не интересуют.

Заметим, трансферное окно в топ-чемпионатах Европы закроется 1 сентября. Незадолго до этого – 26 августа – ПСЖ, Ювентус и Реал узнают своих соперников в групповом турнире Лиги чемпионов 2021/22.

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