Кіліан Мбаппе не погоджується продовжувати контракт з ПСЖ. У той же час французький форвард не отримував запитів від інших клубів, які могли його зацікавити, повідомляє RMC Sport.

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Лише один клуб АПЛ звертався до парижан щодо Кіліана. Реал поки зберігає тишу, хоча саме мадридців називають головними претендентами на 22-річного нападника.

Чинний контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до літа 2022-го. Парижани запропонували Кіліану угоду з кращими фінансовими умовами, але зарплата Мбаппе не перевищуватиме заробітки Неймара та Мессі.

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