Мадридский коллектив не оставляет попыток осуществить трансфер Килиана Мбаппе из ПСЖ. Все может решиться даже летом.

ПСЖ хочет, чтобы 22-летний француз продолжил свои выступления в Лиге 1. "Сливочные" же имеют другие планы на Мбаппе, а потому готовят последнее предложение клубу, утверждает AS.

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Мадридцы попросили Килиана не делать никаких резких заявлений относительно будущего, чтобы Реал мог в последние дни трансферного окна выйти на боссов ПСЖ. Флорентино Перес подготовил за звездного форварда от 130 до 170 млн евро.

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В Мадриде надеются, что вышеупомянутая сумма убедит парижан все же отпустить Килиана Мбаппе, контракт которого с ПСЖ завершится уже следующим летом. Сам француз неоднократно просил руководство клуба отпустить его в Испанию.

В нынешнем сезоне Мбаппе уже провел 3 матча в Лиге 1, в которых забил один мяч и отдал две результативных передачи.

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