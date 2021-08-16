ПСЖ объявил о подписании голкипера Матиаса Рандриамами на своем официальном сайте.

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18-летний уроженец Мадагаскара подписал контракт до конца июня 2024 года. Отметим, что это первое профессиональное соглашение Рандриамами в карьере. Вратарь находился в академии ПСЖ с 2016 года.

К слову, парижане проведут свой следующий матч уже 20 августа, соперником станет Брест. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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