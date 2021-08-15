Перед началом поединка ПСЖ – Страсбур (4:2) Месси вышел на газон, где вместе с другими новичками поприветствовал болельщиков на трибунах. Фанаты по-королевски встретили своего кумира.

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"Это была очень необычная неделя. Я хочу поблагодарить всех за прием. Это невероятно. Чувствую радость, восторг и надежду после перехода на новый этап. Надеюсь, мы сможем получить от этого сезона удовольствие", – сказал Лионель фанатам, которые уже поют песни его честь. После оваций в свой адрес Месси не сдержал улыбки, а поклонники парижан пели настолько громко, что заглушили диктора. Интересно, что рядом стояли еще и Рамос, Доннарумма, Вейналдум и Хакими, но такого приема удостоился только аргентинец.

Напомним, Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1". Вероятнее всего, форвард дебютирует за новую команду уже в сентябре, после паузы на матчи сборных, ведь только приступил к тренировкам после отпуска.

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