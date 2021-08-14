Лига 1, 2-й тур

Лилль – Ницца – 0:4

Голы: Дольберг, 1, 63, Будауи, 5, Гуири, 45+3 (пен.)

ПСЖ – Страсбур – начало в 22:00

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В прошлом сезоне Кристоф Гальтье сенсационно с Лиллем завоевал золотые медали турнира и после этого, не менее неожиданно, покинул клуб, возглавив Ниццу. Теперь специалисту удалось в третий раз за несколько месяцев удивить фанов.

Скромная Ницца на выезде не оставила живого места от триумфатора Лиги 1. Хозяева посыпались с первых минут и на перерыв уходили с разгромным счетом 0:3. Во втором тайме игра не изменилась гости продолжали издеваться над соперником, забив еще два мяча, но арбитр один гол все же отменил. Финальный свисток зафиксировал сенсационные 4:0 в пользу команды Гальтье.

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