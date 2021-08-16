ПСЖ підписав контракт із 18-річним голкіпером із Мадагаскару
13:25 - Читать на русском
Голкіпер Матіас Рандріамамі офіційно приєднався до ПСЖ.
ПСЖ оголосив про підписання голкіпера Матіаса Рандріамамі на своєму офіційному сайті.
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18-річний уродженець Мадагаскару підписав контракт до кінця червня 2024 року. Зазначимо, що це перша професіональна угода Рандріамамі у кар'єрі. Воротар перебував у академії ПСЖ з 2016 року.
До слова, парижани проведуть свій наступний матч вже 20 серпня, суперником стане Брест. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
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