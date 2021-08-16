ПСЖ оголосив про підписання голкіпера Матіаса Рандріамамі на своєму офіційному сайті.

Мессі вперше з'явився перед фанатами ПСЖ на Парк де Пренс – королівський прийом, який вразив легенду

18-річний уродженець Мадагаскару підписав контракт до кінця червня 2024 року. Зазначимо, що це перша професіональна угода Рандріамамі у кар'єрі. Воротар перебував у академії ПСЖ з 2016 року.

До слова, парижани проведуть свій наступний матч вже 20 серпня, суперником стане Брест. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

ПСЖ здолав Страсбур на очах у Мессі, чемпіон Франції був ганебно знищений у рідних стінах колишнім тренером