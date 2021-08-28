ПСЖ отклонил второе предложение Реала – трансфер Мбаппе на грани срыва
00:20 - Читати українською
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отдалился от переезда в Мадрид.
Реал второй раз потерпел фиаско в переговорах с ПСЖ. Парижане отказались отпускать Килиана Мбаппе за около 180 млн евро, сообщает Get French Football News.
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Ранее в лагере мадридцев были слухи, что третьей попытки во время нынешнего трансферного окна не будет. Королевский клуб склоняется к варианту возобновления переговоров с парижанами зимой.
Действующий контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го, и игрок наотрез отказался продолжать сотрудничество.
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