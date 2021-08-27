Полузащитник Челси Эден Азар может в ближайшее время попрощаться с мадридцами.

Боссы Реала выставили Эдена Азара на трансферный рынок и в экстренном порядке ищут покупателя, сообщает Goal.

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Такая спешка связана с финансовыми аппетитами ПСЖ, который не хочет дешево отпускать главную трансферную цель мадридцев – Килиана Мбаппе. Сам Азар предпочитает не покидать королевский клуб.

Напомним, в 2019-м Реал приобрел Азара в Челси за 115 млн евро. Большинство мадридских фанов разочарованы этим трансфером, также бельгийца обвиняют в избыточном весе.

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