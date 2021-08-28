ПСЖ відхилив другу пропозицію Реала – трансфер Мбаппе на межі зриву
00:20 - Читать на русском
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе віддалився від переїзду у Мадрид.
Реал вдруге зазнав фіаско у перемовинах з ПСЖ. Парижани відмовились відпускати Кіліана Мбаппе за близько 180 млн євро, повідомляє Get French Football News.
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Раніше, у таборі мадридців були чутки, що третьої спроби під час нинішнього трансферного вікна не буде. Королівський клуб схиляється до варіанту відновлення перемовин з парижанами взимку.
Чинний контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до літа 2022-го, і гравець навідріз відмовився продовжувати співпрацю.
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