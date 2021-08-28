Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе віддалився від переїзду у Мадрид.

Реал вдруге зазнав фіаско у перемовинах з ПСЖ. Парижани відмовились відпускати Кіліана Мбаппе за близько 180 млн євро, повідомляє Get French Football News.

Реал терміново продає Азара заради Мбаппе

Раніше, у таборі мадридців були чутки, що третьої спроби під час нинішнього трансферного вікна не буде. Королівський клуб схиляється до варіанту відновлення перемовин з парижанами взимку.

Чинний контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до літа 2022-го, і гравець навідріз відмовився продовжувати співпрацю.

ПСЖ може викласти 200 млн євро за наступника Мбаппе – божевілля на трансферному ринку