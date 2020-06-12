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ПСЖ отказался от Кулибали из-за огромных аппетитов Наполи

20:40 28 Читати українською
ПСЖ отказался от Кулибали из-за огромных аппетитов Наполи
Калиду Кулибали / Getty Images

ПСЖ придется обойтись без усиления центра обороны в ближайшее межсезонье.

Чемпионы Франции решили отказаться от подписания лидера Наполи Калиду Кулибали, информирует Le Parisien.

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ПСЖ рассматривал сенегальца как замену Тьягу Силве, однако позиция итальянского клуба по цене шокировала. Наполи сразу предупредил, что кризис коронавируса не повлияет на Кулибали, и всем претендентам следует готовиться платить 100 млн евро. ПСЖ такие условия не устроили, поэтому в следующем сезоне будет сделана ставка на пару Маркиньос – Кимпембе.

К слову, в сезоне 2019/20 Калиду Кулибали провел 21 матч во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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Теги
Италия Наполи Наполи ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы ПСЖ Калиду Кулибали Калиду Кулибали
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