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ПСЖ відмовився від Кулібалі через шалені апетити Наполі

20:40 40 Читать на русском
ПСЖ відмовився від Кулібалі через шалені апетити Наполі
Каліду Кулібалі / Getty Images

ПСЖ доведеться обійтись без підсилення центру оборони в найближче міжсезоння.

Чемпіони Франції вирішили відмовитися від підписання лідера Наполі Каліду Кулібалі, інформує Le Parisien.

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ПСЖ розглядав сенегальця як заміну Тьягу Сілві, однак позиція італійського клубу щодо ціни шокувала. Наполі відразу попередив, що криза коронавірусу не вплине на Кулібалі, і всім претендентам слід готуватися платити 100 млн євро. ПСЖ такі умови не влаштували, тому в наступному сезоні буде зроблена ставка на пару Маркіньйос – Кімпембе.

До слова, в сезоні 2019/20 Каліду Кулібалі провів 21 матч у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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Теги
Італія Наполі Наполі ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери ПСЖ Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі
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