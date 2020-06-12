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ПСЖ бесплатно отпустит форварда-неудачника – он умудрился не забить с линии ворот

13:25 61 Читати українською
ПСЖ бесплатно отпустит форварда-неудачника – он умудрился не забить с линии ворот
Шупо-Мотинг в объятиях партнеров / AP Photo

Французский Пари Сен-Жермен решил не продлевать контракт с нападающим Эриком-Максимом Шупо-Мотингом.

Немец камерунского происхождения покинет Парк де Пренс этим летом, сообщает RMC Sport.

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Менеджмент ПСЖ решил не продлевать сотрудничество с Шупо-Мотингом. Это означает, что уже 30 июня форвард получит статус свободного агента. Парижане даже не повторили с 31-летним нападающим схему, примененную к ветерану Тьягу Силве, с которым продлили контракт на 2 месяца ради участия бразильца в Лиге чемпионов. На Шупо-Мотинга наставник ПСЖ Томас Тухель больше не рассчитывает.

К слову, в нынешнем сезоне немецкий форвард провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. Ранее он защищал цвета Сток Сити, Шальке, Майнца, Гамбурга и Нюрнберга. В прошлом году Шупо-Мотинг эпически остановил мяч на линии чужих ворот, отобрав гол у ПСЖ.

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Эрик-Максим Шупо-Мотинг Эрик-Максим Шупо-Мотинг ПСЖ ПСЖ Франция
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