Очередное тестирование выявило одного больного игрока, сообщает официальный сайт французского гранда.

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ПСЖ решил не называть фамилию инфицированного. Его сразу изолировали от остальной команды, никаких серьезных симптомов не обнаружили. Сегодня подопечные Тухеля сыграют матч Лиги 1 против Дижона, а в среду встретятся с Истанбул Башакшехиром в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, ПСЖ и раньше имел много потерь из-за коронавируса – болели Неймар, Ди Мария, Паредес и другие звезды.

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