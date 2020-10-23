Хакими сдал отрицательный тест на COVID-19 через два дня после положительного – защитник может сыграть против Шахтера
Защитник Интера Ашраф Хакими чрезвычайно быстро "выздоровел" от коронавируса.
Повторный тест марокканца оказался отрицательным, хотя еще два дня назад он был положительным, информирует сайт "нерадзурри".
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Хакими пришлось пропустить матч Интера в Лиге чемпионов против Боруссии М, который завершился ничьей 2:2. Завтра миланцы сыграют против Дженоа в рамках Серии А, а во вторник проведут второй тур ЛЧ, где соперником станет Шахтер. Хакими нужно сдать еще один отрицательный тест, чтобы иметь возможность принять участие в следующих поединках.
К слову, в нынешнем сезоне латераль провел 4 матча в Серии А, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
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