Повторный тест марокканца оказался отрицательным, хотя еще два дня назад он был положительным, информирует сайт "нерадзурри".

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Хакими пришлось пропустить матч Интера в Лиге чемпионов против Боруссии М, который завершился ничьей 2:2. Завтра миланцы сыграют против Дженоа в рамках Серии А, а во вторник проведут второй тур ЛЧ, где соперником станет Шахтер. Хакими нужно сдать еще один отрицательный тест, чтобы иметь возможность принять участие в следующих поединках.

К слову, в нынешнем сезоне латераль провел 4 матча в Серии А, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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