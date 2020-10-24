Чергове тестування виявило одного хворого гравця, повідомляє офіційний сайт французького гранда.

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ПСЖ вирішив не називати прізвище інфікованого. Його відразу ізолювали від решти команди, жодних серйозних симптомів не виявили. Сьогодні підопічні Тухеля зіграють матч Ліги 1 проти Діжона, а у середу зустрінуться з Істанбул Башакшехіром в рамках Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, ПСЖ і раніше мав чимало втрат через коронавірус – хворіли Неймар, Ді Марія, Паредес та інші зірки.

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