ПСЖ в своем твиттере объявил о начале сотрудничества с изготовителем одежды GOAT. По информации L'Equipe, трехлетнее соглашение принесет парижанам 50 млн евро, а надпись будет нанесена на рукав футболки.

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А вот анонс добавил сомнения в будущем Мбаппе в Париже. Дело в том, что в ролике приняли участие Месси, Неймар, Верратти, Вейналдум и Хакими, проигнорировав главную звезду своего клуба.

Добавим, что Мбаппе связывают с вероятным переходом в Реал этим летом. ПСЖ пытается убедить Килиана остаться безумной зарплатой.

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