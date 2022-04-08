Летний переход Мбаппе в Реал, по слухам СМИ, усложняется активизацией попыток французов удержать своего земляка. Новыми обстоятельствами, влияющими на Мбаппе, являются финансы, утверждает журналист Гильем Балаге.

Мбаппе подпишет новый контракт с ПСЖ, – журналист

ПСЖ сделало Килиану очередное предложение. Это продолжение сотрудничества на два года с зарплатой в 150 миллионов евро. Пока никто не участвует в борьбе за 23-летнего форварда, кроме Реала. Сам Мбаппе ожидает улучшенного предложения мадридцев, а не больше, чем то, что предлагают парижане.

В этом сезоне Килиан отыграл 38 матчей за Пари Сен-Жермен, в которых отличился 28 голами и 20 ассистами.

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