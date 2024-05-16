Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам намерен внести в заявку своей команды на Евро-2024 полузащитника Аль-Иттихада Н'Голо Канте.

Шокирующие новости приходят из Франции. Как информирует Canal Plus, Дешам рассчитывает на Канте на грядущем Евро-2024, хотя игрок не выступал в составе "Ле Блё" с 3 июня 2022 года. Ранее считалось, что международная карьера экс-опорника Челси была завершена после его отъезда в Саудовскую Аравию.

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Последний сезон в составе Челси Канте практически не играл из-за травмы. Ему удалось вернуть прежние кондиции в стране Персидского залива. В этом сезоне он провёл за "желто-чёрных" 41 матч во всех турнирах.

Полная заявка сборной Франции на Евро будет оглашена сегодня вечером.

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