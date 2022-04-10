Франция, 31 тур

Реймс – Ренн – 2:3

Голы: Бузи, 60, Каюсте, 81(п) – Буриго, 39, 43, Террье, 58

Клермон – ПСЖ – 1:6

Голы: Доссу, 42 – Неймар, 6, 70, 83, Мбаппе, 19, 74, 81

ПСЖ после первого тайма оставлял шаткую надежду Клермону, жившую до 70-й минуты. После этого последовало полное унижение. Интересно, что все голы – дело исключительно звездного трио ПСЖ. Месси оформил хет-трик из ассистов. Мбаппе и Неймар забили по три гола. Кроме того, у француза еще и ассист и заработанный пенальти, а у бразильца изысканная голевая передача. Отметим второй гол гостей, в котором наглядно можно увидеть взаимодействие всех трех звезд.

ПСЖ предлагает Мбаппе астрономическую заработную плату за два сезона – все, чтобы удержать француза

Ренн выдал ряд успешных матчей и неожиданно вырвался на второе место в турнирной таблице Лиги 1, но отставание от лидера огромно. ПСЖ имеет 15 очков преимущества.