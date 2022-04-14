ПСЖ у своєму твіттері оголосив про початок співпраці з виробником одягу GOAT. За інформацією L'Equipe, трирічна угода принесе парижанам 50 млн євро, а напис буде нанесений на рукав футболки.

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А от анонс додав сумнівів у майбутньому Мбаппе в Парижі. Справа в тому, що в ролику взяли участь Мессі, Неймар, Верратті, Вейналдум та Хакімі, проігнорувавши головну зірку свого клубу.

Додамо, що Мбаппе пов'язують з можливим переходом в Реал цього літа. ПСЖ намагається переконати Кіліана залишитись божевільною зарплатою.

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