Лига 1, 14-й тур

Гавр – ПСЖ – 0:2

Голы: Мбаппе, 23, Витинья, 89

Удаление: Доннарумма, 10 (ПСЖ)

ПСЖ приехал в гости к новичку элиты, который летом не побрезговал подписать россиянина Далера Кузяева. Подопечные Луиса Энрике явно планировали продлить 6-матчевую серию побед в чемпионате.

Реал предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе – жесткий ультиматум звезде, ПСЖ не получит ни копейки.

Старт встречи серьезно усложнил задачу чемпиону. Угарте заменил травмированного Руиса, а Доннарумма абсурдной красной карточкой оставил партнеров в меньшинстве. Вратарь ПСЖ выскочил за пределы штрафной, долго ждал мяч и не придумал ничего лучше, как высоко поднятой ногой влепить в плечо Казимира. Еще одна вынужденная замена – Барколя принесли в жертву для выхода Тенаса.

ПСЖ повезло, что в его составе есть Мбаппе. В середине тайма Килиан идеальным ударом от штанги не оставил шансов вратарю Гавра. Для Мбаппе это был 15-й гол в этом чемпионате и 30-я жертва среди клубов Лиги 1 в карьере.

После перерыва началось шоу Тенаса. Воспитанник Барселоны несколькими роскошными сейвами намекнул Луису Энрике, что вратарскую иерархию можно пересмотреть. Доннарумма "привез" гол посреди недели в ЛЧ, теперь дисквалификация в чемпионате...

ПСЖ успокоил игру только на 89-й минуте. Витинья установил финальные 2:0 благодаря рикошету от Готье Льориса (брата гораздо более звездного Уго). ПСЖ воспользовался осечкой Ниццы и оторвался на 4 очка. Гавр остается в середине таблицы.

Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср – Роналду стал жертвой сантиметров, телефон экс-тренера Шахтера вместо VAR