Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе будет иметь еще один шанс доехать до Сантьяго Бернабеу.

Реал планирует последнюю попытку подписать 24-летнего француза, утверждает Relevo.

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Чтобы не подвергнуться санкциям ФИФА, мадридцы показательно не делают никаких движений в направлении Мбаппе до января. Впрочем, затем у Реала будет полное право договариваться с форвардом о летнем переходе свободным агентом. Руководство "сливочных" будет действовать решительно и быстро, чтобы не повторить предыдущих провальных трансферных саг с Килианом. Если вице-чемпион мира снова долго будет крутить носом, то Реал перейдет к другим целям на позицию форварда.

Добавим, что в нынешнем сезоне Мбаппе отыграл за ПСЖ 17 матчей, оформив 17 голов и 2 ассиста.

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?