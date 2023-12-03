Ліга 1, 14-й тур

Гавр – ПСЖ – 0:2

Голи: Мбаппе, 23, Вітінья, 89

Вилучення: Доннарумма, 10 (ПСЖ)

ПСЖ приїхав у гості до новачка еліти, який влітку не погидував підписати росіянина Далера Кузяєва. Підопічні Луїса Енріке явно планували продовжити 6-матчеву серію перемог в чемпіонаті.

Реал здійснить останню спробу підписати Мбаппе – жорсткий ультиматум зірці, ПСЖ не отримає жодної копійки

Старт зустрічі серйозно ускладнив завдання чемпіону. Угарте замінив травмованого Руїса, а Доннарумма абсурдною червоною карткою залишив партнерів у меншості. Воротар ПСЖ вискочив за межі карного майданчика, довго чекав на м'яч і не вигадав нічого кращого, як високо піднятою ногою вліпити у плече Казіміра. Ще одна вимушена заміна – Барколя принесли в жертву для виходу Тенаса.

ПСЖ пощастило, що у його складі є Мбаппе. У середині тайму Кіліан ідеальним ударом від стійки не залишив шансів воротарю Гавра. Для Мбаппе це був 15-й гол в цьому чемпіонаті і 30-та жертва серед клубів Ліги 1 в кар'єрі.

По перерві почалося шоу Тенаса. Вихованець Барселони кількома розкішними сейвами натякнув Луїсу Енріке, що воротарську ієрархію можна переглянути. Доннарумма "привіз" гол посеред тижня в ЛЧ, тепер дискваліфікація в чемпіонаті...

ПСЖ заспокоїв гру лише на 89-й хвилині. Вітінья встановив фінальні 2:0 завдяки рикошету від Готьє Льоріса (брата значно зірковішого Уго). ПСЖ скористався осічкою Ніцци і відірвався на 4 очки. Гавр залишається в середині таблиці.

Аль-Хіляль розгромив Аль-Наср – Роналду став жертвою сантиметрів, телефон екс-тренера Шахтаря замість VAR