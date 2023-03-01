Прокуратура Нантера начала расследование по обвинениям в изнасиловании против Ашрафа Хакими. Игрок узнал это за полтора часа до открытия церемонии FIFA The Best в Париже, на которой он присутствовал.

Хакими отреагировал на обвинения в изнасиловании

Как сообщает Le Parisien, в течение вторника, 28 февраля, состоялось несколько встреч между ПСЖ и представителями Хакими. Юристы клуба рассмотрели дело, чтобы сопровождать игрока. Клуб сообщил изданию, что поддерживает своего защитника. Сам Хакими решительно отрицает обвинения и доверяет следователям.

Напомним, 27 февраля стало известно, что марокканца обвиняют в изнасиловании. 24-летняя девушка сообщила, что Хакими целовал ее без согласия, а также проник в нее пальцами.

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