Прокуратура Нантера розпочала розслідування щодо звинувачень у зґвалтуванні проти Ашрафа Хакімі. Гравець дізнався про це за півтори години до відкриття церемонії FIFA The Best у Парижі, на якій він був присутнім.

Хакімі відреагував на звинувачення у зґвалтуванні

Як повідомляє Le Parisien, протягом вівторка, 28 лютого, відбулося кілька зустрічей між ПСЖ та представниками Хакімі. Юристи клубу розглянули справу, щоб супроводжувати гравця. Клуб повідомив виданню, що підтримує свого гравця. Сам Хакімі рішуче заперечує звинувачення та довіряє слідчим.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що марокканця звинувачують у зґвалтуванні. 24-річна дівчина повідомила, що Хакімі цілував її без згоди, а також проник в неї пальцями.

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