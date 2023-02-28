В понедельник, 27 февраля, правый защитник ПСЖ Ашраф Хакими улыбался при получении награды на церемонии ФИФА The Best, а уже сегодня отреагировал на обвинения в изнасиловании.

Звёздного игрока ПСЖ обвинили в изнасиловании

Как информирует Marca, марокканский футболист излучает абсолютное спокойствие, так как считает себя невиновным. Согласно источнику, в близком окружении Ашраф называет обвинения в свой адрес абсолютно ложными.

Ранее девушка подала заявление в полицию по поводу изнасилования. Она утверждала, что Хакими задрал её одежду, поцеловал ее в губы и грудь, а также совершил несколько проникновений, несмотря на её отказ.

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