"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Руслан Малиновский с Марселем попробовал навязать ПСЖ борьбу за чемпионство.

Франция. Лига 1, 25 тур

Марсель – ПСЖ – 0:3

Голы: Мбаппе, 25, 55, Месси, 29

Малиновский пытался что-то придумать

Руслан Малиновский в начале месяца выбил ПСЖ из Кубка Франции. Украинец отличился шикарным голом, играя в основном на позиции левой "десятки". Ввиду этого, сегодня его снова выпустили ближе к левому краю. Без мяча Руслан должен был действовать с большим акцентом на фланге, а во время атак Марселя смещался в центр.

Малиновский победным голом выбил ПСЖ из Кубка Франции – украинец затмил Месси, который снова остался без трофея

Первые моменты хозяев возникли с участием Малиновского. Сначала он добавил нервов обороне ПСЖ розыгрышем углового, а затем создал супершанс для Тавареша. Украинец открылся между линиями, получил мяч в окружении 5 соперников и дал классный пас в разрез. Нуну вышел один на один с голкипером, но сыграл бездарно – даже пробить не сумел.

В первом тайме едва ли не вся острота у Марселя возникала после инициативы Малиновского. Руслан отыграл оппонента и выходил на ударную позицию перед штрафной. Верратти вынужден был останавливать фолом украинца, но выполнить стандарт ему не разрешили. Алексис все испортил. Во втором тайме особого креатива от Малиновского уже не было.

Во время обороны Руслан прикрывал левый фланг. Марсель не особо защищал зону, ведь Хакими не было, а ПСЖ атаковал преимущественно (50%) через противоположный край. Украинец дважды удачно сыграл в отборе и хорошо боролся (60% выигранных дуэлей). Несколько раз сфолил, в том числе против Месси.

Малиновский получил средние оценки статистических порталов за 80 минут. Алгоритмы без игрового контекста вывели ему такие баллы: SofaScore – 6.6, WhoScored – 6.2, FotMob – 6.9.

Месси и Мбаппе уничтожили разбитый Марсель

ПСЖ и Марсель сыграли в открытый футбол на встречных курсах. Марсель традиционно включал свой суицидальный контрпрессинг после потерь. В таком сценарии ключевыми становятся переходные фазы. Также на первый план выходит класс футболистов, способных одним пасом или одним финтом поломать всю систему соперника.

Месси забил 700-й гол в клубной карьере – аргентинец отличился в воротах команды Малиновского

В ПСЖ таких достаточно. Неймар травмирован, но хватило Месси и Мбаппе. Звезды за 5 минут разбили Марсель. Месси подхватил мяч в центре поля, протянул метров 20 и покатил в свободную зону на Килиана – тот открыл счет. Француз очень быстро отблагодарил партнера. Мбаппе на фланге обыгрался с Мендешем и прострелил вдоль ворот – Лионель забежал с мячом в ворота.

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Парижане должны были оформлять разгром еще до перерыва, ведь прессинг Марселя продолжал давать сбои. Месси с пары метров не попал в пустой угол ворот. Через несколько минут Маркиньос вырвался на ударную позицию, пробежав все поле, но растерялся в решающий момент.

Во втором тайме избиение продолжилось. Марсель не сделал никаких выводов и позволял просто расстреливать свои ворота. Мбаппе в упор головой бил по воротам без всякого сопротивления и немного не попал. Прошло несколько мгновений – Килиан оформил дубль. Руис вытащил мяч в контратаку, Месси элегантно забросил, а француз в касание забил.

Марсель же даже не имел особых вариантов вернуться в матч. Два шанса получил Алексис, но не воспользовался ими. Санчес хотел наказать Доннарумму за выход из ворот, однако не попал в пустой створ. Потом чилиец замыкал хорошую подачу с фланга – Доннарумма чудом достал мяч в углу. Под занавес встречи Балерди неточно пробил через себя.

Чемпион Франции известен

Марсель оставался единственным конкурентом ПСЖ в борьбе за титул, а Ле Классик был последним шансом вернуть настоящую интригу. Ничего не вышло. Париж на выезде разнес соперника и увеличил отрыв на вершине турнирной таблицы до 8 очков. Все решено – Малиновский в этом сезоне не станет чемпионом. Единственный минус для ПСЖ сегодня – травма Кимпембе, которого вынесли на носилках с поля.