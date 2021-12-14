Парижский гранд всеми возможными и невозможными способами хочет удержать Килиана Мбаппе в столице Франции.

Мечта и цель 22-летнего француза – выступления в футболке Реала. Именно поэтому Мбаппе не продлевает действующий до конца этого сезона контракт с ПСЖ.

Реал изменил планы по Мбаппе из-за встречи с ПСЖ в Лиге чемпионов

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe, парижане все же возобновили переговоры с Килианом относительно пролонгации сотрудничества. Несмотря на усилия президента Нассера Аль-Хелаифи и спортивного директора Леонардо Араужо, француз от всех предложений отказывается.

Скорее всего, Килиан Мбаппе летом 2022 года наденет футболку мадридцев. За парижан он выступает с 2018 года и уже провел 194 поединка.