ПСЖ не оставляет попыток удержать Мбаппе – вмешались Аль-Хелаифи и Леонардо
Парижский гранд всеми возможными и невозможными способами хочет удержать Килиана Мбаппе в столице Франции.
Мечта и цель 22-летнего француза – выступления в футболке Реала. Именно поэтому Мбаппе не продлевает действующий до конца этого сезона контракт с ПСЖ.
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Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe, парижане все же возобновили переговоры с Килианом относительно пролонгации сотрудничества. Несмотря на усилия президента Нассера Аль-Хелаифи и спортивного директора Леонардо Араужо, француз от всех предложений отказывается.
Скорее всего, Килиан Мбаппе летом 2022 года наденет футболку мадридцев. За парижан он выступает с 2018 года и уже провел 194 поединка.
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