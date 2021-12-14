Мрія і ціль 22-річного француза – виступи у футболці Реала. Саме через це Мбаппе не продовжує чинний до кінця цього сезону контракт з ПСЖ.

Реал змінив плани щодо Мбаппе через зустріч з ПСЖ у Лізі чемпіонів

Як повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на L'Equipe, парижани все ж відновили перемовини з Кіліаном щодо пролонгації співпраці. Незважаючи на зусилля президента Нассера Аль-Хелаїфі й спортивного директора Леонардо Араужо, француз від усіх пропозицій відмовляється.

Найімовірніше, Кіліан Мбаппе влітку 2022 року одягне футболку мадридців. За парижан він виступає з 2018-го та вже провів 194 поєдинки.

"Погоджуюсь бігати, коли Мессі ходить пішки": Мбаппе – про нову ієрархію в ПСЖ, конфлікт з Неймаром і трансфер в Реал