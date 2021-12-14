Реал во время жеребьевки получил в соперники ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это изменило планы руководства клуба по поводу перехода 22-летнего француза, сообщает Deportes Cuatro со ссылкой на L'Equipe.

Мадридцы не будут подписывать с Мбаппе предварительный контракт минимум до марта, пока не будут сыграны два стыковых матча ЛЧ с парижанами. Так Реал хочет проявить уважение к французскому гранду и быть с ним осторожным. Предварительно ожидалось, что Королевский клуб окончательно согласует с Килианом контракт уже зимой.

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Напомним, первое противостояние ПСЖ и Реала в плей-офф состоится 15 февраля 2022 года на Парк де Пренс, а ответный матч запланирован на 9 марта на Сантьяго Бернабеу.

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