Сага між ПСЖ та Кіліаном Мбаппе може отримати новий виток розвитку. Президент парижан Аль-Хелаїфі не здається.

Термін нинішнього контракту французького нападника з паризькою командою розрахований до літа 2024 року. У січні Мбаппе зможе вести переговори із зацікавленими клубами.

Луческу отримав сенсаційний варіант у топ-чемпіонаті Європи – іменитий клуб кличе рятувати від вильоту

Згідно з інформацією AS, поки що президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі та французький феномен не поспішають починати перемовини щодо нового контракту. Аль-Хелаїфі знайшов два аргументи, які можуть вплинути на рішення Мбаппе.

По-перше, президент ПСЖ має намір тиснути на те, що скоро у Франції пройдуть Олімпійські ігри, у яких Мбаппе хоче взяти участь. По-друге, Аль-Хелаїфі спробує зіграти на марнославстві француза, нагадавши, що він може стати найкращим бомбардиром в історії Ліги 1.

У поточному сезоні Кіліан Мбаппе зіграв у 18 матчах у всіх турнірах за ПСЖ. В активі нападника 18 голів та дві результативні передачі.

Нагадаємо, що француз відмовився влітку від нового контракт з клубом і очікується, що після завершення сезону 2023/24 він перейде в Реал.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?