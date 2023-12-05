ПСЖ знайшов аргументи, щоб переконати Мбаппе підписати новий контракт
Сага між ПСЖ та Кіліаном Мбаппе може отримати новий виток розвитку. Президент парижан Аль-Хелаїфі не здається.
Термін нинішнього контракту французького нападника з паризькою командою розрахований до літа 2024 року. У січні Мбаппе зможе вести переговори із зацікавленими клубами.
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Згідно з інформацією AS, поки що президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі та французький феномен не поспішають починати перемовини щодо нового контракту. Аль-Хелаїфі знайшов два аргументи, які можуть вплинути на рішення Мбаппе.
По-перше, президент ПСЖ має намір тиснути на те, що скоро у Франції пройдуть Олімпійські ігри, у яких Мбаппе хоче взяти участь. По-друге, Аль-Хелаїфі спробує зіграти на марнославстві француза, нагадавши, що він може стати найкращим бомбардиром в історії Ліги 1.
У поточному сезоні Кіліан Мбаппе зіграв у 18 матчах у всіх турнірах за ПСЖ. В активі нападника 18 голів та дві результативні передачі.
Нагадаємо, що француз відмовився влітку від нового контракт з клубом і очікується, що після завершення сезону 2023/24 він перейде в Реал.