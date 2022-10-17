Франция. Лига 1, 11 тур

ПСЖ – Марсель – 1:0

Гол: Неймар, 45+1

Удаление: Жиго, 72 (М)

Ле Классик сегодня статусно уступал топовым матчам из АПЛ или Примеры, но французская битва подарила хороший уровень футбола. ПСЖ и Марсель обрадовали болельщиков и зрелищной игрой, и интригой. Олимпик догонял бы парижан в таблице, если бы победил на Парк де Пренс.

Неймар или Мбаппе: Месси, капитан ПСЖ и другие игроки сделали выбор в конфликте между суперзвездами

Кристоф Гальтье после травмы Рамоса вынужден был перейти на схему с 4 защитниками из-за дефицита здоровых центрбеков. А в начале матча еще и потерял Данилу, закрывавшего ту зону. Игор Тудор был рад выставить оптимальный состав против лидера чемпионата.

ПСЖ очень мощно стартовал. За первые пять минут хозяева могли трижды забить. Лучший момент имел Месси. Затем игра успокоилась, Марсель начал работать с мячом. Однако в таком режиме Париж оставался острее. Суперзвезды вылетали в контратаки и разрывали провансальскую оборону на пространстве.

Если бы Мбаппе не являлся таким эгоистом, ПСЖ открыл бы счет раньше. А так пришлось ждать конца первого тайма. Верратти перехватил мяч в центре поля, Килиан все же отдал на свободного Неймара, а бразилец забил. Еще был хитрый удар Месси со штрафного – гостей спасла перекладина.

Марсель отказывался быть боксерской грушей и остро отвечал. Моменты для партнеров создавал Харит (5 передач под удар). Марокканец и сам мог забивать. Сразу после перерыва Марсель выдал мощную 5-минутку (0:5 по ударам из пределов штрафной). С хороших позиций били Санчес, Клосс и Мбемба.

ПСЖ спасла надежность Доннаруммы. Парижане очнулись, поняв, что ничего не решено. Мбаппе, Неймар и Месси снова начали заходить в штрафную. "Какой Классик без удаления?" – подумал Жиго и полетел в нелепый подкат против Неймара. Арбитр показал ему красную.

Марсель доигрывал в меньшинстве, поэтому особых шансов на спасение уже не имел. Под занавес встречи фаны больше зажигали, чем футболисты. Поле затянуло дымом, парижские болельщики громко праздновали. ПСЖ победил, набрал 29 очков и увеличил отрыв от конкурентов до 3 баллов. Марсель остался четвертым с 23 пунктами.

Ливерпуль нанес Ман Сити первое поражение в сезоне: Салах – герой, Клопп круто подготовился и сдержал Холанда