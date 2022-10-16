Клопп грамотно ограничил Сити и Холанда

Ливерпуль переживает кризис в начале сезона: много травм, лидеры в плохой форме, игровые связи нарушены. Команда выиграла всего два матча в чемпионате и оказалась в середине таблицы. Юрген Клопп попытался найти новый импульс, сменив схему в последних матчах. Мерсисайдцы перешли на 4-4-2, чтобы послабить давление на полузащитников и снизить критичность их ошибок. Сегодня были четкие 4-2-3-1.

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Проблемной зоной Ливерпуля должен был стать правый фланг обороны. Из-за повреждений Матипа и Конате в центре защиты вышел Гомес, а справа травмированного Александера-Арнольда подменял Милнер. Однако хозяевам повезло, ведь Манчестер Сити по причине собственных проблем не смог усиленно атаковать тот фланг – фулбек Аке пассивно подключается вперед.

"Горожане" сформировали ударный кулак на противоположном конце поля, где взаимодействовали де Брюйне и Канселу. Ливерпуль очень хорошо их сдерживал. Де Брюйне и Холанд – лучшая связка сезона (4 гола). Но сегодня Кевин впервые вывел норвежского монстра (15 голов за 9 матчей АПЛ) на удар лишь на 40 минуте. И вообще: Ман Сити хоть и бил чаще по воротам, однако реальных моментов в первом тайме не было (0,32 xG).

Клопп отказался от постоянного высокого прессинга. Мерсисайдцы встречали соперника ниже обычного. Зато сохраняли компактность. Фабиньо и Тьягу перекрыли центр поля. У гостей было минимум времени, чтобы принять решение и минимум пространства, чтобы его реализовать. Холанд в начале второго тайма дважды выиграл борьбу и создал гол (забил Фоден), но ему пришлось нарушить правила, чтобы пройти плотную оборону.

Можно сказать, что Ливерпуль сдержал Холанда. Норвежец нанес пять ударов, однако все с неудобных позиций. Он дважды серьезно потревожил Алиссона и оставался постоянной угрозой для ворот. Но за весь матч партнеры так и не создали Эрлингу 100-процентную возможность. Манчестер Сити выглядел слишком предсказуемым и полностью заслужил первое поражение в сезоне. Пеп Гвардиола уже 4 очка проигрывает своему ученику Микелю Артете на вершине АПЛ.

Салах еще не оптимален, но уже герой

Ливерпуль также создал мало моментов. Салах вышел номинально в центре, но смещался на родной правый фланг. Туда же стягивался Фирмино. Поддерживали их Эллиот и Милнер. Так мерсисайдцы генерировали остроту, строили хорошие атаки. Проблема в том, что при таких условиях эти атаки некому завершать. Робертсон пальнул над перекладиной, Жота тоже не забил.

Во втором тайме пошла более резкая игра с большим количеством моментов. Размен в пользу Ливерпуля, который оставался надежнее у своих ворот и получал больше свободного пространства впереди. Именно в таком режиме разницу должен был сделать Салах. Египтянин ужасен последние месяцы, однако на неделе вроде бы проснулся, оформив самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов.

Шикарный Фирмино создал для Мохамеда два шанса. Один из них – просто фантастика. Салах не реализовал выход один на один с Эдерсоном из центра поля. Затем в фирменном стиле качнул оппонента, но не попал в дальний угол. Манчестер Сити продолжал рисковать – Салах продолжал получать шансы. В какой бы форме ни был Мо, третий момент он уже реализует.

После стандарта у ворот Ливерпуля египтянин получил еще один выход один на один. Алиссон быстро пальнул вперед, Канселу ошибся на перехвате, а Салах на этот раз искусно переиграл Эдерсона. Этот гол стал победным. Это гол решил судьбу встречи. Салах решил судьбу встречи. Нуньес мог досрочно закрыть матч, но традиционно ужасно распоряжался мячом. Уругваец запорол 3 шанса удвоить преимущество.

Ливерпуль победил, набрал 13 очков и поднялся на 8 место. Итог справедлив? Да. Достаточно равная игра с малым количеством моментов. У Ливерпуля они были лучше. Мерсисайдцы очень хорошо подготовились к сопернику. Минимизировали риски с учетом сильных сторон Сити и своих проблем. А гости не предложили чего-то особенного. Холанд и де Брюйне не создали гол из ничего, а Салах забил один из очевидных моментов.

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