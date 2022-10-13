Некоторые футболисты ПСЖ недовольны статусом Килиана Мбаппе в команде, который он получил после продления контракта. Об этом информирует Get French Football News, ссылаясь на L'Equipe.

Мбаппе может расторгнуть контракт с ПСЖ – есть один нюанс

В частности капитан парижан Маркиньос, а также и некоторые испаноговорящие игроки парижской команды поддерживают Лионеля Месси и Неймара, а не Мбаппе.

Согласно источнику, игроки ПСЖ находятся в недоумении от поведения Мбаппе на тренировках: в один день Килиан может быть весёлым, в другой – грустным совершенно без причины.

Сообщается, что Килиан перестал пользоваться поддержкой Ашрафа Хакими, Преснеля Кимпембе, Уго Экитике и Норди Мукиеле. В то же время главный тренер команды Кристоф Гальтье на его стороне.

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