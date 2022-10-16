ПСЖ мінімально переграв Марсель і відірвався на чолі Ліги 1 – Мбаппе допоміг Неймару вирішити долю битви
Парі Сен-Жермен вдома здолав Марсель (1:0) у Ле Классік. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Франція. Ліга 1, 11 тур
ПСЖ – Марсель – 1:0
Гол: Неймар, 45+1
Вилучення: Жиго, 72 (М)
Ле Классік сьогодні статусно поступався топовим матчам з АПЛ чи Прімери, але французька битва подарувала хороший рівень футболу. ПСЖ і Марсель порадували вболівальників і видовищною грою, і інтригою. Олімпік наздоганяв би парижан в таблиці, якби переміг на Парк де Пренс.
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Крістоф Гальтьє після травми Рамоса мусив перейти на схему з 4 захисниками через дефіцит здорових центрбеків. А на початку матчу ще й втратив Данілу, який закривав ту зону. Ігор Тудор мав радість виставити оптимальний склад проти лідера чемпіонату.
ПСЖ дуже потужно розпочав. За перші 5 хвилин господарі могли тричі забити. Найкращий момент мав Мессі. Потім гра заспокоїлася, Марсель почав працювати з м'ячем. Однак у такому режимі Париж залишався гострішим. Суперзірки вилітали в контратаки та розривали провансальську оборону на просторі.
Якби Мбаппе не був таким егоїстом, ПСЖ відкрив би рахунок раніше. А так довелося чекати кінця першого тайму. Верратті перехопив м'яч в центрі поля, Кіліан все ж віддав на вільного Неймара, а бразилець забив. Ще був хитрий удар Мессі зі штрафного – гостей врятувала поперечина.
Марсель відмовлявся бути боксерською грушею та гостро відповідав. Моменти для партнерів створював Харіт (5 передач під удар). Марокканець і сам міг забивати. Відразу по перерві Марсель видав потужну 5-хвилинку (0:5 за ударами з меж штрафного). З хороших позицій били Санчес, Клосс і Мбемба.
ПСЖ врятувала надійність Доннарумми. Парижани прокинулися, зрозумівши, що нічого не вирішено. Мбаппе, Неймар і Мессі знову почали заходити у штрафний майданчик. "Який Классік без вилучення?" – подумав Жиго і полетів у безглуздий підкат проти Неймара. Арбітр показав йому червону.
Марсель догравав у меншості, тому особливих шансів на порятунок вже не мав. Під завісу зустрічі фани більше запалювали, ніж футболісти. Поле затягнуло димом, паризькі вболівальники гучно святкували. ПСЖ переміг, набрав 29 очок і збільшив відрив від конкурентів до 3 балів.Марсель залишився четвертим з 23 пунктами.
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