Манчестер Юнайтед в компенсированное время вырвал победу над ПСЖ и прорвался в четвертьфинал Лиги чемпионов

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед устроил впечатляющий камбэк, выбив ПСЖ Лиги чемпионов, одержав победу на Парк де Пренс (1:3).

Манчестер Юнайтед после домашней поражение со счетом 0: 2 должен был идти вперед, но никто не ожидал, что первый гол на Парк де Пренс состоится уже на 2-й минуте ответного матча. Он Одначасно стал следствием прессинга МЮ и грубых ошибок защитников ПСЖ: Керера развернулся и отдал ужасную передачу назад, а Лукаку перехватил ее и ворвался в штрафную, обыграв Буффона - осталось только закатить мяч в пустые ворота, бельгиец и сделал.

Казалось, что сейчас МЮ на кураже полетит и за вторым мячом, но не все тут-то было. Хозяева захватили контроль над мячом и стали откровенно возить соперника. На 12 минуту статистика передач демоснтрувала фантастические цифры "122-8" в пользу ПСЖ, потому гол не заставил себя ждать. Еще на 8-й минуте Мбаппе мог забивать после прорыва Берната, но тогда его удар заблокировали в последний момент: на 12-й же никто не помешал Килиана прострлиты с правого края штрафной на дальнюю штангу, где Бернат отклеился от Байли и замкнул - 1: 1!

В дальнейшем ПСЖ начал откровенное издевательство над обороной Манчестер Юнайтед. Хозяева владели мячом больше 80: игрового времени и создавали момент за моментом: так, 14-й Алвес со средней дистанции пробил выше ворот, на 17-й Мбаппе пробил во внешнюю сетку, на 19-й выстрел Берната с левого края штрафной парировал Де Хеа, а через две минуты Ди Мария метров с 20-ти выстрелил под дальнюю штангу - мяч прошел в сантиметрах от каркаса ворот. МЮ в это время сидел в обороне всей командой.

Дух второго гола висел в воздухе, но никто не мог подумать, что его убьет МЮ. На 29-й минуте прозвучал первый звоночек: Решфорд воспользовался падением Керара на ровном месте, прорвался по его флангу и плотно, но немного неточно пробил с линии штрафной. В следующей же атаке Маркус решил пробить с дистанции, несмотря на неплохие варианты для передач - и это принесло успех! Буффон парировал его выстрел перед собой прямо на Лукаку, который тут же добил мяч в ворота ПСЖ - 1: 2!

В последние 15 минут первого тайма игра перешла в позиционную фазу без моментов значительной остроты. Юнайтед удалось навязать контактный стиль игры, которому очень способствовал скользкий газон и замена Эрика Байли - защитник, через которого прошли острые моменты хозяев и гол, играл с повреждением. Янг сел в защиту, а на его место вышел Далот, который на 42-й минуте красиво обыграл Берната и опасно прострелил - мяч неприятно срикошетил, но Буффон поймал его. В конце концов, свисток Дамира Скомина отправил команды на перерыв при счете 1: 2.

Второй тайм начался не так ярко, как первый. Командам уже было что терять, ведь каждый пропущенный гол выбивал их из Лиги чемпионов. Юнайтед удалось продолжить линию вязкой игры, но ПСЖ все равно доминировал - хотя и без моментов. Тем не менее, на 56-й минуте в сердце английских болельщиков мало что-то екнуть, ведь Анхель Ди Мария после прекрасной передачи Килиана Мбаппе переиграл голкипера и забил гол - к счастью для гостей, лайнсмен не засчитал его из-за офсайда.

Юнайтед пытался проводить контратаки, но все обрывалось через ужасные передачи и проигранные единоборсьтва - во втором тайме на 68 минуту точность пасов составила чуть более 70%, а по количеству отборов и верховых мячей Манчестер проигрывал с разунком 4: 3 и 4: 0. Впрочем, и ПСЖ ничего не создавал, имея лишь один дальний и несложный удар по воротам в исполнении Анхеля Ди Марии. Ситуация осложнялась травмой Дракслера на 69-й - его пришлось снимать с игры. Тухель ходил по бровке с очень недовольным лицом.

На 70-х минутах МЮ держал более-менее равную игру игру, неплохо обороняюсь и даже несколько раз вырвавшись в контры без завершения. Впрочем, когда нужно было пойти на последнюю 10-минутную нашествие, ПСЖ едва не закрыл матч. На 82-й минуте Де Хеа спас МЮ, парируя прострел-удар Менье с правого края штрафной, а на 84-й его отчаянная игра запорола Килиана Мбаппе выход один на один - хотя в атаке вторым темпом Бернат попал в штангу! Казалось, что Юнайтед ничего не вытеснит с этого матча, но потом случилось чудо.

На 90-й минуте Скотт Мактоминай отважился на дальний удар, который рикошетом от Кимпембе вылетел на угловой. Дамир Скомина показал на флажок, но игроки МЮ стали требовать пенальти. Повтор показал, что мяч действительно попал в руку Преснелю, но было это гандболом, сказать трудно. Арбитр пошел дивится повтор сам, а затем вернулся на поле и признчив пенальти. Маркус Решфорд на 90 + 4-й минуте его уверенно реализовал, выбив ПСЖ из Лиги чемпионов.