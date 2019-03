Эррера: Если бы я был спортивным директором, я завтра бы подписал контракт с Сульшером

Хавбек Манчестер Юнайтед рассказал о главном тренере команды Уле Гуннаре Сульшере.

"Это не мое дело, и я с уважением отношусь к тем, кто работает в клубе. Все, что я могу сказать – если бы я был спортивным директором, я завтра бы подписал контракт с Уле. Но я уважаю тех, кто принимает решения и не собираюсь им указывать.

У Сульшера уровень, которого трудно достичь в футболе, игроки к нему привязаны – и те, кто играет, и те, кто выходит на поле не так часто. Он очень близок с футболистами, но в то же время понимает, что иногда нужно остаться в стороне и не перегружать игроков информацией каждый день.

Когда Сульшер говорит, все слушают, потому что это что-то важное, что может помочь команде победить", – цитирует Эрреру Four Four Two.