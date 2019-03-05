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Эррера: Если бы я был спортивным директором, я завтра бы подписал контракт с Сульшером

5 марта 22:50 26 Читати українською
Эррера: Если бы я был спортивным директором, я завтра бы подписал контракт с Сульшером
Уле Гуннар Сульшер и Андер Эррера / Соцсети

Хавбек Манчестер Юнайтед рассказал о главном тренере команды Уле Гуннаре Сульшере.

"Это не мое дело, и я с уважением отношусь к тем, кто работает в клубе. Все, что я могу сказать – если бы я был спортивным директором, я завтра бы подписал контракт с Уле. Но я уважаю тех, кто принимает решения и не собираюсь им указывать.

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У Сульшера уровень, которого трудно достичь в футболе, игроки к нему привязаны – и те, кто играет, и те, кто выходит на поле не так часто. Он очень близок с футболистами, но в то же время понимает, что иногда нужно остаться в стороне и не перегружать игроков информацией каждый день.

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Когда Сульшер говорит, все слушают, потому что это что-то важное, что может помочь команде победить", – цитирует Эрреру Four Four Two.

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Англия Андер Эррера Андер Эррера Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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