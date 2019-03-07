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Манчестер Юнайтед – первая команда в истории ЛЧ, которая прошла в следующий раунд после домашнего поражения в два мяча

00:27 83 Читати українською
Манчестер Юнайтед – первая команда в истории ЛЧ, которая прошла в следующий раунд после домашнего поражения в два мяча
МЮ вошел в историю Лиги чемпионов / ФК МЮ

"Красные дьяволы" совершили эпохальный камбэк в матче с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

Манчестер Юнайтед после невероятного камбэка в матче против ПСЖ в Париже вошел в историю Лиги чемпионов.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – відео голів

Манкунианцы стали первой командой в истории розыгрыша Лиги чемпионов, которой удалось пройти в следующий раунд после поражения дома в два или более мячей, сообщает Opta.

Напомним, "красные дьяволы" на Олд Траффорд уступили ПСЖ со счетом 2:0, однако во втором поединке в Париже победили со счетом 3:1 осуществив невероятный камбэк.

Теги
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ - Манчестер Юнайтед
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