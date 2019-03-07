Манчестер Юнайтед – первая команда в истории ЛЧ, которая прошла в следующий раунд после домашнего поражения в два мяча

"Красные дьяволы" совершили эпохальный камбэк в матче с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Манчестер Юнайтед после невероятного камбэка в матче против ПСЖ в Париже вошел в историю Лиги чемпионов.
ПСЖ – Манчестер Юнайтед – відео голів
Манкунианцы стали первой командой в истории розыгрыша Лиги чемпионов, которой удалось пройти в следующий раунд после поражения дома в два или более мячей, сообщает Opta.
Напомним, "красные дьяволы" на Олд Траффорд уступили ПСЖ со счетом 2:0, однако во втором поединке в Париже победили со счетом 3:1 осуществив невероятный камбэк.