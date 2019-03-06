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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

21:55 208 Читати українською
ПСЖ – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед – ПСЖ: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ принимает Манчестер Юнайтед. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’

Матч ПСЖ – Манчестер Юнайтед начался в 22:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч на Олд Траффорд завершился победой ПСЖ со счетом 2:0.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед: анонс матча Лиги чемпионов

Составы на матч Лиги чемпионов ПСЖ – Манчестер Юнайтед:

ПСЖ: Буффон, Керер, Тьягу Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньос, Верратти, Алвес, Дракслер, Мбаппе, Ди Мария.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Байли, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Мактоминай, Фред, Перейра, Рашфорд, Лукаку.

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