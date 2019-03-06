Манчестер Юнайтед у компенсований час вирвав перемогу над ПСЖ та прорвався у чвертьфінал Ліги чемпіонів

В рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед влаштував вражаючий камбек, вибивши ПСЖ з Ліги чемпіонів, здобувши перемогу на Парк Де Пренс (1:3).

Манчестер Юнайтед після домашньої поразки з рахунком 0:2 повинен був йти уперед, але ніхто не очікував, що перший гол на Парк де Пренс відбудеться вже на 2-й хвилині матчу-відповіді. Він одначасно став наслідком пресингу МЮ та грубих помилок захисників ПСЖ: Керер розвернувся та віддав жахливу передачу назад, а Лукаку перехопив її та увірвався в штрафний, обігравши Буффона – залишилось тільки закотити м'яч у порожні ворота, що бельгієць і зробив.

Здавалося, що зараз МЮ на куражі полетить і за другим голом, але не все сталося, як гадалося. Господарі захопили контроль над м'ячем та стали відверто возити суперника. На 12 хвилину статистика передач демонструвала фантастичні цифри "122-8" на користь ПСЖ, тому гол не змусив довго на себе чекати. Ще на 8-й хвилині Мбаппе міг забивати після прориву Берната, але тоді його удар заблокували в останній момент; на 12-й же ніхто не завадив Кіліану прострілити з правого краю штрафного на дальню стійку, де Бернат відклеївся від Байлі та замкнув – 1:1!

Надалі ПСЖ почав відверте знущання над обороною Манчестер Юнайтед. Господарі володіли м'ячем більше 80: ігрового часу та створювали момент за моментом: так, 14-й Алвес із середньої дистанції пробив вище воріт, на 17-й Мбаппе пробив у зовнішню сітку, на 19-й постріл Берната з лівого краю карного майданчика парирував Де Хеа, а через дві хвилини Ді Марія метрів з 20-ти вистрілив під дальню стійку – м'яч пройшов у сантиметрах від каркасу воріт. МЮ у цей час сидів в обороні всією командою.

Дух другого голу висів у повітрі, але ніхто не міг подумати, що його заб'є МЮ. На 29-й хвилині пролунав перший дзвіночок: Решфорд скористався падінням Керара на рівному місці, прорвався по його флангу та щільно, але трохи неточно пробив з лінії штрафного. У наступній же атаці Маркус вирішив пробити з дистанції, не дивлячись на непогані варіанти для передач – і це принесло успіх! Буффон парирував його постріл перед собою прямо на Лукаку, який тут же добив сферу у ворота ПСЖ – 1:2!

В останні 15 хвилин першого тайму гра перейшла у позиційну фазу без моментів значної гостроти. Юнайтед вдалося нав'язати контактний стиль гри, якому дуже сприяв слизький газон та заміна Еріка Байлі – захисник, через якого пройшли найгостріші моменти господарів та гол, грав із пошкодженням. Янг сів у захист, а на його місце вийшов Далот, який на 42-й хвилині красиво обіграв Берната та небезпечно прострілив – м'яч неприємно зрикошетив, але Буффон спіймав його. Зрештою, свисток Даміра Скоміни відправив команди на перерву за рахунку 1:2.

Другий тайм розпочався не так яскраво, як перший. Командам вже було що втрачати, адже кожен пропущений гол вибивав їх з Ліги чемпіонів. Юнайтед вдалося продовжити лінію в'язкої гри, але ПСЖ все одно домінував – хоча і без моментів. Тим не менш, на 56-й хвилині у серці англійських вболівальників мало щось йокнути, адже Анхель Ді Марія після прекрасної передачі Кіліана Мбаппе переграв голкіпера та забив гол – на щастя для гостей, лайнсмен не зарахував його через офсайд.

Юнайтед намагався проводити контратаки, але все обривалося через жахливі передачі та програні єдиноборсьтва – у другому таймі на 68 хвилину точність пасів становила трохи більше 70%, а за кількістю відборів та верхових м'ячів Манчестер програвав з разунком 4:3 та 4:0. Втім, і ПСЖ нічого не створював, маючи лише один дальній і нескладний удар по воротах у виконанні Анхеля Ді Марії. Ситуація ускладнювалась травмою Дракслера на 69-й – його довелося знімати з гри. Томас Тухель ходив по бровці із дуже незадоволеним обличчям.

На 70-х хвилинах МЮ тримав більш-менш рівну гру гру, непогано обороняюсь і навіть кілька разів вирвавшись у контри без завершення. Втім, коли потрібно було піти на останню 10-хвилинну навалу, ПСЖ ледь не закрив матч. На 82-й хвилині Де Хеа врятував МЮ, парирувавши простріл-удар Меньє з правого краю штрафного, а на 84-й його відчайдушна гра запорола Кіліану Мбаппе вихід віч-на-віч – хоча в атаці другим темпом Бернат влучив у штангу! Здавалося, що Юнайтед нічого не витисне з цього матчу, але потім сталося диво.

На 90-й хвилині Скотт Мактомінай відважився на дальній удар, який рикошетом від Кімпембе вилетів на кутовий. Дамір Скоміна показав на прапорець, але гравці МЮ стали вимагати пенальті. Повтор показав, що м'яч дійсно влучив у руку Преснелю, але чи було це гандболом, сказати важко. Арбітр пішов дивится повтор сам, а потім повернувся на поле та признчив пенальті. Маркус Решфорд на 90+4-й хвилині його впевнено реалізував, вибивши ПСЖ з Ліги чемпіонів.