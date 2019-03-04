"Я называю его золотым мальчиком", – Неймар предсказывает Мбаппе большое будущее

Форвард ПСЖ Неймар рассказал, что у него отличное взаимопонимание с одноклубником Килианом Мбаппе на поле и за его пределами.

"У нас с Мбаппе самые лучшие отношения, которые только можно представить. Я называю его "золотым мальчиком".

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Он станет одним из лучших футболистов в истории. Я стараюсь помогать ему, как только могу. Мы много говорим и считаем себя братьями. На поле между нами отличное взаимопонимание.

Мы не завидуем друг другу. Похожие отношения у меня были с Месси, когда мы боролись за "Золотой мяч" – передает слова Неймара Globo.

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