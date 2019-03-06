"У меня есть соглашение с Манчестер Юнайтед", – Сульшер прокомментировал возможность возвращения в Мольде

Исполняющий обязанности тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер считает, что его контракт с Мольде недействителен.

"Я не знаю точно, как это работает. Я думаю, что мой контракт Мольде больше не действителен. К тому же, у меня есть только соглашение с Манчестер Юнайтед. Я не являюсь сейчас тренером Мольде. Хотя я планирую туда вернуться", – передает слова Сульшера Sky Sports.

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Напомним, сегодня председатель совета директоров Мольде Ойстейн Неерланд сказал, что клуб подписал с Оле Гуннаром новое соглашение сроком на три года, до конца сезона-2021.

Ранее сообщалось, что игроки "красных дьяволов" уверены, что норвежец станет полноценным главным тренером манкунианцев.

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