Дани Алвес стал уже третьим игроком ПСЖ, дом которого ограбили

Дом защитника ПСЖ Дани Алвеса был ограблен во время матча 25-го тура чемпионата Франции против Монпелье (5:1).

Злоумышленники проникли в дом 35-летнего бразильца и вынесли из него несколько дорогих часов, сообщает L'Equipe. О сумме общего ущерба пока ничего неизвестно.

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Стоит отметить, что Алвес стал уже третьим игроком ПСЖ, чей дом был ограблен за последние 6 месяцев. Раньше от подобного пострадали Тиагу Силва и Эрик Шупо-Мотинг.

В данный момент ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл на выезде Манчестер Юнайтед со счетом 2:0.