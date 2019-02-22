ПСЖ назвал нового титульного спонсора клуба – заработок парижан увеличится вдвое

Сеть отелей Accor Hotels станет новым титульным спонсором Пари Сен-Жермен.

Новым титульным спонсором ПСЖ, начиная со следующего сезона, станет гостиничный оператор Accor Hotels, сообщает официальный сайт парижан.

ПСЖ не будет продлевать контракт с Fly Emirates – парижане хотят получать 50 млн евро в год

По неофициальной информации, по условиям соглашения парижский клуб будет зарабатывать больше 50 миллионов евро в год.

Accor сменит авиакомпанию Emirates Airlines, которая была партнером ПСЖ с 2006 года. Клуб зарабатывал около 25-30 миллионов евро в год, сотрудничая с Emirates.

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