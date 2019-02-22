toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

ПСЖ назвал нового титульного спонсора клуба – заработок парижан увеличится вдвое

18:59 98 Читати українською
ПСЖ назвал нового титульного спонсора клуба – заработок парижан увеличится вдвое
ПСЖ

Сеть отелей Accor Hotels станет новым титульным спонсором Пари Сен-Жермен.

Новым титульным спонсором ПСЖ, начиная со следующего сезона, станет гостиничный оператор Accor Hotels, сообщает официальный сайт парижан.

ПСЖ не будет продлевать контракт с Fly Emirates – парижане хотят получать 50 млн евро в год

По неофициальной информации, по условиям соглашения парижский клуб будет зарабатывать больше 50 миллионов евро в год.

Accor сменит авиакомпанию Emirates Airlines, которая была партнером ПСЖ с 2006 года. Клуб зарабатывал около 25-30 миллионов евро в год, сотрудничая с Emirates.

Венгер провел тайную встречу с президентом ПСЖ

Теги
ПСЖ ПСЖ Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
24
мин
Милан
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук