Сульшер – о невероятном камбэке Манчестер Юнайтед: Можем пройти весь турнирный путь

Наставник английского Манчестер Юнайтед Сульшер поделился эмоциями после победы над Пари Сен-Жермен (3:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это фантастика! Вера в ребят была тем, на что мы надеялись. У нас, очевидно, вышел отличный старт матча. У нас был план забить первыми, но не ожидали столь быстрого гола! Это открыло игру для нас.

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Мы всегда знали, что это возможно. Это такой клуб! Это то, что мы делаем! Это просто Манчестер Юнайтед. Два молодых игрока, которые вышли на замену, добавили нам энергии, когда нужен был гол.

Сэр Алекс Фергюсон также счастлив и горд. Вот как это делается в Манчестер Юнайтед. Мы можем пройти весь путь в турнире до конца, но давайте просто дождемся жеребьевки. В четвертьфинале все команды будут сильными", – цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что МЮ после домашнего поражения от ПСЖ (0:2) сумел одолеть парижан на выезде благодаря дублю Лукаку и мячу Решфорда с пенальти в добавленное арбитром время.

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