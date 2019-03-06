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ПСЖ – Манчестер Юнайтед – видео голов

6 марта 22:55 434 Читати українською
ПСЖ – Манчестер Юнайтед – видео голов
ПСЖ – Манчестер Юнайтед – видео голов / Фото AP

ПСЖ принимает Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов матча ПСЖ – Манчестер Юнайтед.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

Манчестер Юнайтед шокировал ПСЖ уже на 2-й минуте. Отличился бельгийский "крепыш" Ромелу Лукаку.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Преимущество было на стороне гостей лишь 10 минут. Бернат точным ударом выровнял положение.

На 30-й минуте опытный голкипер парижан Джанлуиджи Буффон допустил ошибку и позволил Лукаку оформить дубль.

Видео гола Лукаку:

Видео гола Берната:

Видео гола Лукаку:

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