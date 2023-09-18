Аль-Ахли на своём официальном сайте подтвердил приход полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера. Согласно Le Parisien, сделка обошлась катарскому клубу в сумму около 8-9 млн евро. Игрок подписал соглашение на два года.

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Контракт 29-летнего Дракслера с ПСЖ завершался летом 2024 года, и парижский клуб продал немца, чтобы через год не потерять его бесплатно. За шестилетний срок своего пребывания в Париже чемпион мира в составе сборной Германии сыграл 198 матчей, забил 26 мячей и оформил 41 ассист.

Согласно L'Equipe, Дракслер долгое время сомневался по поводу переезда в Катар и перед согласованием трансфера попросил клуб выделить ему время на размышления. Однако, в конце концов Юлиан решил стать одноклубником своего бывшего товарища по ПСЖ Марко Верратти.

В Катаре Дракслер будет играть в футболке с седьмым номером.

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