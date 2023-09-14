ПСЖ договорился с катарским Аль-Ахли о трансфере Дракслера. Сам футболист несколько дней назад категорически отказался менять клуб, ссылаясь на семейные причины, однако сегодня резко передумал, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

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Аль-Ахли радостно воспринял новость и забронировал медосмотр Юлиана. Катарский клуб заплатит ПСЖ (который также находится в собственности Катара) 20 миллионов евро за глубокого резервиста, не сыгравшего в этом сезоне ни одного матча.

У Дракслера оставался год контракта с ПСЖ. Немец приехал в Париж шесть лет назад, однако важным футболистом команды из-за постоянных травм не стал. Предыдущий сезон он провел в аренде в Бенфике.