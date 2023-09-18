Аль-Ахлі на своєму офіційному сайті підтвердив прихід півзахисника ПСЖ Юліана Дракслера. Згідно Le Parisien, угода обійшлася катарському клубу в суму близько 8-9 млн євро. Гравець підписав угоду на два роки.

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Контракт 29-річного Дракслера з ПСЖ завершувався влітку 2024 року, і паризький клуб продав німця, щоб через рік не втратити його безкоштовно. За шестирічний термін свого перебування в Парижі чемпіон світу в складі збірної Німеччини зіграв 198 матчів, забив 26 м'ячів і оформив 41 асист.

Згідно з L'Equipe, Дракслер тривалий час сумнівався з приводу переїзду до Катару і перед узгодженням трансферу попросив клуб виділити йому час на роздуми. Однак, врешті-решт Юліан вирішив стати одноклубником свого колишнього товариша по ПСЖ Марко Верратті.

У Катарі Дракслер гратиме у футболці з сьомим номером.

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